Se è bucato fa acqua

: I secchi possono essere usati anche per trasportare vernici, sabbia e alimenti. Un secchio è un contenitore cilindrico o, più frequentemente, a forma di cono tronco con un'apertura in alto e un fondo piatto, di solito attaccato a un manico semicircolare. I secchi sono stati usati fin dall'antichità, soprattutto per trasportare acqua da una sorgente o da un pozzo verso recipienti permanenti come i barili.

Italiano: Sostantivo: secchio ( approfondimento) m sing (pl.: secchi) . contenitore di forma cilindrica. (gergale) (scuola) (offensivo) chi studia tanto e non ha una vita sociale quel ragazzo o è un secchio o è un idiota.. (gergale) essere truffati, aggirati, fallire "prendersela nel secchio ".. Sillabazione: séc | chio. Pronuncia: IPA: /'sekkjo/ . Etimologia / Derivazione: derivato dal latino tardo siclus, derivato dal latino classico situlus .