La Soluzione ♚ La Britney della canzone La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPEARS .

Significato della soluzione per La britney della canzone: Nella sua carriera ha vinto un Grammy Award (2005), 12 Billboard Music Awards, 6 MTV Video Music Awards, 4 World Music Awards, 1 Premio Emmy e 1 American Music Award. Britney Jean Spears (McComb, 2 dicembre 1981) è una cantante, ballerina, attrice, personaggio televisivo e stilista statunitense. È tra le più celebri e premiate artiste della storia della musica pop. È entrata nei Guinness dei Primati per 13 volte e le è stata dedicata una stella nella Hollywood Walk of Fame all’età di 21 anni.

