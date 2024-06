Bricco con il filtro

: Se fa parte di un servizio da tè ha le stesse forme, colori e decorazioni delle tazzine, della lattiera e della zuccheriera. La teiera è un contenitore che viene utilizzato per l'infusione o anche solamente per servire il tè, le tisane o gli infusi in genere. Più raramente la teiera è in acciaio inox, vetro o ghisa. I materiali d'elezione con cui è costruita sono principalmente la ceramica, la porcellana il gres. Notevoli sono le teiere giapponesi in raku.

Italiano: Sostantivo: teiera ( approfondimento) f sing (pl.: teiere) . recipiente per il tè. Sillabazione: te | iè | ra. Pronuncia: IPA: /te'jra/ . Etimologia / Derivazione: dal francese théière, derivazione di thé ossia tè . Termini correlati: tè. Parole derivate: copriteiera.