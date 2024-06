Biel nota attrice

: Debutta a teatro nel 1998 in Romeo e Giulietta, in seguito al quale ottiene una borsa di studio presso la prestigiosa Juilliard School di New York. Jessica Michelle Chastain (Sacramento, 24 marzo 1977) è un'attrice e produttrice cinematografica statunitense. Prima di intraprendere la carriera cinematografica ha continuato a lavorare nei teatri ed è apparsa in diverse serie televisive, per poi debuttare sul grande schermo nel 2008 con il film Jolene.

Italiano: Nome proprio: Jessica ( approfondimento) f . nome proprio di persona femminile, dall'inglese. Etimologia / Derivazione: derivato dall'omonimo inglese . Varianti: Gessica. Inglese: Nome proprio: Jessica ( approfondimento) f . nome proprio di persona femminile. Pronuncia: IPA: /'dsk/ . Etimologia / Derivazione: dall'ebraico iskah (Genesi, 11,29), "Dio guarda"; usato per la prima volta nel 1594 da William Shakespeare nella commedia Il mercante di Venezia .