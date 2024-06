Il Benone degli Statunitensi

: In molti Paesi occidentali il gesto di OK è rappresentato dall'unione, in modo da formare un cerchio, del dito indice e del pollice, con le dita restanti tese verso l'alto, o dalla mano chiusa, con il pollice alzato, ed è formata dalle lettere O e K. Okay, o OK (o minuscolo ok), in italiano anche occhei, è una locuzione che indica positività e sostituisce l'espressione «va bene» o comunque un assenso.

Inglese: Sostantivo: okay (pl.: okays) . Indica un assenso.. Sinonimi: OK. O.K.. okey-dokey. k. 'kay. m'kay. A-OK. Etimologia / Derivazione: Questa parola non ha una etimologia sicura, molte sono le ipotesi possibili, eccone alcune:. - In lingua Bantu "uou-key" (trascrizione fonetica) sta per "certamente sì": l'espressione potrebbe così essere filtrata dalla lingua degli schiavi africani nell'uso americano.