Barattò con Giacobbe la primogenitura

: . Esaù (in ebraico , Esaù) è un personaggio dell'Antico Testamento, figlio di Isacco e Rebecca e fratello gemello di Giacobbe, le cui vicende sono narrate nella bibbia nel libro della Genesi. Il nome Esaù in lingua ebraica significa "peloso" o "ruvido, rude".

Italiano: Sostantivo: semitismo m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (per estensione) con riferimento alla cultura sulla definizione “antisemitismo”, sorto appunto storicamente per la “selezione ariana” nel nazismo della seconda guerra mondiale, è quanto riguarda i gruppi semiti che comprendono tuttalpiù tutti gli ebrei, dal primo patriarca Abramo, e quindi per logica-conseguenza i musulmani ed i cristiani o cattolici: Abramo è appunto considerato antesignano-ancestrale sia di Ismaele, da cui nei testi “deriva” Maometto, sia di Esaù, anche Roma nella teologia ebraica e cattolica… questi oltre ad Isacco ed a Giacobbe-Israele.