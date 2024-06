La band i cui membri erano i Fab Four

: The Beatles sono stati un gruppo musicale britannico, fondato a Liverpool nel 1960 e attivo fino al 1970. Il gruppo era composto da John Lennon (1940-1980), Paul McCartney (1942), George Harrison (1943-2001) e Ringo Starr (1940) quest'ultimo a partire dal 1962, chiamato a sostituire Pete Best (1941); della prima formazione faceva parte anche Stuart Sutcliffe (1940-1962), bassista dei Beatles dal 1960 fino al 1961.

Italiano: Sostantivo: eternità ( approfondimento) f inv . una delle caratteristiche del tempo che non ha inizio e non ha fine. (religione), (cristianesimo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (per estensione) specie di immortalità terrena ottenuta dalla celebrità i Beatles sono cantanti destinati all'immortalità.. Sillabazione: e | ter | ni | tà. Pronuncia: IPA: /eterni'ta/ .