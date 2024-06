Bambole modellini ecc

: La tendenza ad usare taluni oggetti come giocattoli è comune a molti animali (prevalentemente per quanto concerne i mammiferi); il giocattolo, come il gioco, svolge infatti una funzione importante nell'apprendimento, da parte dei cuccioli, di conoscenze e abilità che saranno loro necessarie nell'età adulta. Un giocattolo è un oggetto usato da un bambino, animali o (più raramente) un adulto nell'attività del gioco.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: giocattoli m . plurale di giocattolo. Sillabazione: gio | càt | to | li. Pronuncia: IPA: /do'kattoli/ . Etimologia / Derivazione: vedi gioco. Sinonimi: giochi, ninnoli, gingilli, balocchi, trastulli.