La ballano i Napoletani

: La tarantella non è un unico genere di danza e riconosce diverse tradizioni regionali (campana, calabrese, pugliese, lucana, siciliana) che si ritiene traggano tutte origine dal fenomeno del tarantismo, sebbene alcuni autori napoletani abbiano suggerito una diversa genesi per la tarantella campana. La tarantella è un tipo di danza tradizionale dell'Italia meridionale, accompagnata da melodie in tempo vivace e metro vario, spesso composto (68 o 128) ma in molti casi anche semplice (44); il modo può essere di preferenza maggiore o minore a seconda dell'uso locale.

Italiano: Sostantivo: tarantella ( approfondimento) f sing (pl.: tarantelle) . (danza) veloce ballo popolare caratteristico del Sud. Sillabazione: ta | ran | tèl | la. Pronuncia: IPA: /taran'tlla/ . Etimologia / Derivazione: deriva da tarantola . Termini correlati: raspa.