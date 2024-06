In autostrada c è quella d emergenza

: In Italia la serie è andata in onda in prima visione su Canale 5. . Un detective in corsia (Diagnosis: Murder) è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 1993 al 2001 sul canale CBS.

Italiano: Sostantivo: corsia ( approfondimento) f sing (pl.: corsie) . (ingegneria) parte di strada che fa procedere veicoli in una sola direzione se il veicolo si ferma parcheggiare a distanza di sicurezza dalla corsia di scorrimento del traffico.. (medicina) corridoio di un ospedale, formato da un camerone con ai lati parecchi letti collocati addosso alle pareti sia da una parte sia dall'altra.