Le auto del tridente

: Maserati è un'azienda italiana produttrice di automobili sportive di lusso. Dal 1968 al 1975 è stata di proprietà della casa francese Citroën per poi essere acquisita dal pilota e industriale Alejandro de Tomaso. Fondata a Bologna il 1º dicembre 1914 da Alfieri Maserati, la direzione è stata spostata nel 1939 a Modena dopo l'acquisto dell'azienda da parte dell'imprenditore modenese Adolfo Orsi, tuttora sede del marchio.

Italiano: Sostantivo: bocchetta f sing (pl.: bocchette) . (gastronomia) maschera terminale di acciaio o plastica, dalla forma di tronco di cono, usata per sagomare la crema o l'impasto che esce dalla tasca da pasticceria. (idraulica) (ingegneria) coperchio stradale per raccogliere acqua piovana. (per estensione) parte anteriore frontale, in genere nelle auto anni '60 con un design simile alle vecchie auto di formula 1 quindi quasi proprio a filo con l'asfalto e di forma semi-ellittica con grandezza non esigua ma certamente uniforme con lo stile sportivo inconfondibile e preziosissima la Maserati A6 GCS con la sua bocchetta ed il marchio sovrastante a decoro.