L aureola sulla testa dei Santi

: L'aureola o nimbo è un attributo figurativo usato nell'arte sacra, presente in diverse religioni, per indicare la santità di un personaggio. Consiste in un alone di luce che ne avvolge la testa o il corpo; più specificamente, l'aureola è la luce che circonda il corpo, il nimbo è il cerchio di luce che circonda il capo e la combinazione dei due forma la gloria, ma spesso non si usa questa distinzione.

Italiano: Sostantivo: nimbo m (pl.: nimbi) . halo. nimbus. (araldica) aureola, o sottile filetto circolare generalmente d'oro, posta intorno alla testa di santi o aquile imperiali; spesso è indicato anche come nimbo di gloria.