aumenta digiunando

: La fame è riferita letteralmente al bisogno di cibo; può anche essere applicata metaforicamente ai desideri di altra natura. Il termine è usato più largamente per riferirsi ai casi di diffusa malnutrizione o privazione di cibo fra le popolazioni, solitamente dovuto a povertà, guerra, conflitti, instabilità politica, o a circostanze agricole avverse (carestia). .

Italiano: Sostantivo: fame ( approfondimento) f inv . (fisiologia) (medicina) necessità di mangiare, che si manifesta con un desiderio impellente di cibo. (senso figurato) voglia matta ho fame di te.. (per estensione) miseria estrema e palese, spesso senza un precedente intervento per ovviare in modo consono e corretto la fame in tempi di guerra.. senza mangiare per un periodo abbastanza lungo di tempo, è una lieve percezione fisica con una sorta di sovreccitazione che spesso sfocia in movimenti pressoché nervosi del corpo sto sudando per la fame, devo assolutamente fare colazione.