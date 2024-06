Un arnese per il fai da te

: I martelli sono utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni. Il martello (anche mazzetta se di piccole dimensioni) è uno strumento, molto spesso manuale, costituito da una testa appesantita fissata a un lungo manico che viene ruotato per colpire direttamente una piccola area di un oggetto. Questo può essere, ad esempio, piantare chiodi nel legno, modellare il metallo (come con una fucina) o frantumare la roccia.

Italiano: Sostantivo: martello ( approfondimento) m sing (pl.: martelli) . (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) utensile costituito da un'asta saldata ad una mazza, solitamente usato per fissare chiodi su supporti solidi o per lavorare metalli. (araldica) figura araldica formata da un manico, generalmente di legno, con una testa metallica a forma di prisma quadrato. (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu.