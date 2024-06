armoniosa concordanza

: La forma più comune di assonanza è una rima imperfetta in cui le parole hanno le stesse vocali a partire dalla vocale accentata (vocale tonica), mentre le consonanti sono diverse, anche se spesso di suono simile. L'assonanza (da assonare, nel senso di «avere suono simile») è un fenomeno di metrica che consiste nella parziale identità di suoni di due o più versi. Si possono distinguere diversi tipi: assonanza semplice, quando coincidono soltanto le vocali (diffidi = audivi; rasone/colore) assonanza della sola tonica, quando coincide solo la vocale accentata (pietà/demandava)(puma/lune) assonanza atona, quando coincide la vocale non accentata (limo/toro) o la sillaba non accentata (mare/sere).

Italiano: Sostantivo: assonanza ( approfondimento) f (pl.: assonanze) . parziale identità di suoni o parole di due o più versi. (metrica) ripetizione in metrica di vocali finali a partire da quella accentata, variando le consonanti: soldàto, amàto. Sillabazione: as | so | nàn | za. Pronuncia: IPA: /asso'nantsa/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di assonare che deriva dal latino assonare cioè "rispondere al suono" .