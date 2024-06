aristocratici

: La nobiltà indica una classe sociale distinta da particolari privilegi e attributi. Ha costituito in passato un elemento fondamentale nella storia dell'Europa, dal Medioevo fino all'Età moderna. .

Italiano: Aggettivo, forma flessa: nobili m e f pl . plurale di nobile. Sillabazione: nò | bi | li. Etimologia / Derivazione: vedi nobile . Sinonimi: (aggettivo) signorili, distinti, dignitosi, decorosi, eleganti, alteri, nobiliari. (senso figurato) (per qualità spirituali) generosi, magnanimi, grandi, splendidi, squisiti, esemplari; elevati, illustri, eccellenti, puri. (per estensione) (di cose o animali non comuni) insigni, pregiati, perfetti, eletti, gloriosi, chiari.