Arieggiare le stanze

: È formato da diverse falde di cotone rivestite con una fodera trapuntata a mano e può avere vari spessori: a partire dai 6/7 cm usati in Giappone fino allo spessore più diffuso in Occidente che è di 14 cm (con cinque falde di cotone). È il materasso tradizionale della cultura giapponese, interamente in cotone, rigido, sottile e arrotolabile. Il termine futon ( oppure , futon) vuole dire letteralmente "materasso arrotolato".

Italiano: Verbo: Transitivo: aerare (vai alla coniugazione) . dare aria. Sillabazione: a | e | rà | re. Pronuncia: IPA: /ae'rare/ . Etimologia / Derivazione: deriva da aere . Sinonimi: (un luogo) ventilare, arieggiare. (una sostanza) ventilare. Parole derivate: aerarsi, deaerare, disaerare. Termini correlati: aeratore, aerazione, aereo, aria. Varianti: aereare.