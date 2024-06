Antico popolo messicano

: Gli antichi maya furono una popolazione insediatasi in Mesoamerica, dove si sviluppò una civiltà nota per l'arte, l'architettura, i raffinati sistemi matematici e astronomici e la scrittura (l'unico sistema noto di scrittura pienamente sviluppato nelle Americhe precolombiane). La civiltà degli antichi maya si sviluppò in una zona che comprende: l'odierno sudest messicano, il Guatemala e il Belize, oltre a porzioni occidentali dell'Honduras e di El Salvador.

Italiano: Aggettivo: maya ( approfondimento) m e f sing . (storia)dei Maya popolazione indigena dell’America centrale che risiedeva nello Yucatan. Sillabazione: mà | ya. Pronuncia: IPA: /'maja/ . Etimologia / Derivazione: voce indigena che significa "luogo arido" . Termini correlati: Yucatan.