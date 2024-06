L Angelina ex di Brad Pitt

: Angelina Jolie, nata Angelina Jolie Voight (Los Angeles, 4 giugno 1975), è un'attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense. Ha vinto tre Golden Globe consecutivi: nel 1998 per il film tv George Wallace, nel 1999 per Gia - Una donna oltre ogni limite e nel 2000 per Ragazze interrotte, per il quale ha anche vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista. Ha raggiunto notorietà internazionale interpretando l'eroina dei videogiochi Lara Croft nei film Lara Croft: Tomb Raider (2001) e Lara Croft: Tomb Raider - La culla della vita (2003).

Francese: Pronome: elle . lei Elle est très jolie (lei è molto carina). Donne-le à elle (dallo a lei).. Italiano: Sostantivo: elle . nome italiano per indicare la lettera elle (l). Lettone: Sostantivo: elle . inferno. Spagnolo: Sostantivo: elle . nome spagnolo per indicare la doppia elle (ll). Sinonimi: doble ele. elle su en.wiktionary.