La Soluzione ♚ Alta montagna dell Africa La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : KILIMANGIARO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. KILIMANGIARO

Significato della soluzione per Alta montagna dell africa: 895 metri s. l. è il monte più alto del continente africano, la montagna singola più alta del mondo e uno dei vulcani più alti del pianeta oltre ad essere una delle Sette cime del pianeta. Il Kilimangiaro o Chilimangiaro (in inglese e in swahili Kilimanjaro), con i suoi tre coni vulcanici Kibo, Mawenzi e Shira, è uno stratovulcano in fase di quiescenza, situato nella Tanzania nordorientale. m. Con i suoi 5.

