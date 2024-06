All opposto del prologo

: Epilogo, dal greco p epilogos; da p- (dopo) e (discorso) è la scena conclusiva di un'opera teatrale o il capitolo conclusivo di un'opera letteraria. È una parte completa, come un piccolo capitolo a sé stante. Questo termine designa in generale una parte finale aggiunta ad un discorso, ad un'opera. È l'opposto del prologo e, mentre il primo serve a presentare al lettore i personaggi prima dell'azione, l'epilogo può essere utilizzato per far conoscere gli sviluppi futuri della vicenda.

Italiano: Sostantivo: epilogo ( approfondimento) m (pl.: epiloghi) . fine reale o inventata dall'autore di un libro. (senso figurato) evento finale. Sillabazione: e | pì | lo | go. Pronuncia: IPA: /e'pilogo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino epilogus che deriva dal greco p cioè "aggiungere (al discorso)" . Sinonimi: conclusione, esito, finale, fine, termine,. chiusa. (per estensione) risoluzione, compimento.