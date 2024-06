La Soluzione ♚ Alcinoo era il loro re La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FEACI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FEACI

Significato della soluzione per Alcinoo era il loro re: I Feaci (in greco antico: Fae, Phàiakes) erano un popolo di navigatori della mitologia greca, abitanti della terra di Scheria (in greco antico: ep, Drepáne), di cultura diversa e, per alcuni aspetti, contrapposta a quella dei Greci. .

