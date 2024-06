aiutare sostenere

: Il binario ferroviario è l'infrastruttura alla base di una linea ferroviaria o tranviaria; è una struttura composta da due guide o rotaie su cui transitano treni o tram; le rotaie sono profilati metallici in acciaio montati su una struttura in legno o cemento armato detta traversa per mezzo di sistemi di fissaggio (questo sistema nel suo insieme viene detto armamento); l'armamento poggia sulla massicciata o ballast che funge da fondazione ed è costituito da uno strato di materiali come ghiaia o pietrisco e ha la funzione di sorreggere l'armamento impedendone il movimento garantendo una certa elasticità alla struttura.

Italiano: Verbo: Transitivo: sorreggere (vai alla coniugazione) . sostenere saldamente, reggere dal di sotto è il tronco che sorregge i rami.. (senso figurato) aiutare nelle difficoltà, essere di conforto mi sorregge con i suoi consigli.. Sillabazione: sor | règ | ge | re. Pronuncia: IPA: /sor'rddere/ . Etimologia / Derivazione: formato da so- e reggere; dal latino subrigere . Sinonimi: reggere, sostenere, puntellare, sollevare, portare, tenere, tenere su.