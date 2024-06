Agitati detto di mari

: Viene classificata tra le cosiddette energie alternative e rinnovabili. L'energia del moto ondoso è una fonte di energia che consiste nello sfruttamento dell'energia cinetica contenuta nel moto ondoso, da cui prende il nome. Lo sfruttamento dell'energia del moto ondoso è di recente sperimentazione in vari progetti europei di ricerca nel campo energetico; in particolare se il moto ondoso viene sfruttato per la produzione di energia elettrica, il sistema è denominato cimoelettrico.

Italiano: Aggettivo: ondoso m sing . mosso dalle onde. Sillabazione: on | dó | so. Pronuncia: IPA: /on'doso/, /on'dozo . Etimologia / Derivazione: dal latino undosus, derivazione di unda cioè "onda" . Sinonimi: delle onde, del mare, dei marosi. agitato, mosso, fluttuante. (di mare) increspato. (per estensione) ondulato, increspato. (letterario) ondeggiante. Contrari: calmo, piatto, immobile, stagnante.