Afflitto molto addolorato

: Il titolo, in particolare, fa riferimento al settembre nero in Giordania. Il brano si apre con la registrazione di un accorato appello in lingua araba rivolto da una ragazza egiziana al proprio amato: «Lascia la rabbia / Lascia il dolore /. Luglio, agosto, settembre (nero) è la prima traccia del primo album degli Area, Arbeit macht frei, del 1973. La musica deriva dalla canzone popolare Gerakina o Jerakina, il testo è dedicato alla questione palestinese.

Italiano: Aggettivo: accorato m sing . pieno di afflizione. (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: accorato . participio passato di accorare. Sillabazione: ac | co | rà | to. Etimologia / Derivazione: vedi accorare . Sinonimi: abbattuto, accasciato, addolorato, afflitto, affranto, amareggiato, angosciato, depresso, dolente, malinconico, mesto, patetico sconfortato, supplichevole, tribolato, triste.