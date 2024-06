Advisor: app per i turisti

: Un'esperienza o alterazione psichedelica, chiamata anche col termine di origine anglosassone trip (che tradotto letteralmente in italiano significa «viaggio»), indica specificamente una modificazione dello stato di coscienza psico-fisico dovuta all'assunzione di sostanze allucinogene, in particolare psichedelici come LSD, mescalina, DMT e psilocibina. In italiano è spesso usata l'espressione in acido.

Inglese: Sostantivo: trip (pl.: trips) . escursione. Pronuncia: IPA: /trp/ . WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano. Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it".