L abbigliamento informale

: Nella tradizione europea √® detto casual il modo di vestire che enfatizza il comfort e l'espressivit√† personale rispetto alla presentabilit√† e all'uniformit√†. Include una variet√† molto ampia di capi d'abbigliamento, tanto che risulta pi√Ļ semplice definire che cosa non √® casual piuttosto di cosa lo √®. I seguenti non sono considerati capi casual: Abiti da cerimonia e uniformi militari; Abbigliamento formale come frac e smoking; Abiti completi; Qualsiasi elemento rigido o molto tradizionale.

Italiano: Aggettivo: casual . (forestierismo), (abbigliamento) modo di vestire che enfatizza il comfort e l'espressività personale rispetto alla presentabilità e all'uniformità. Etimologia / Derivazione: dal'inglese casual cioè "casuale" .