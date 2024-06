Un vago indizio

: I sentori si possono classificare per provenienza (primari, secondari, terziari e sentori di difetti) o per famiglie descrittive (aromatici, floreali, fruttati, vegetali, speziati, tostati, animali, eterei, diversi) . Nelle analisi organolettiche dei vini si definisce sentore un profumo o una famiglia di profumi recepiti per via nasale o retronasale.

Italiano: Sostantivo: sentore m sing (pl.: sentori) . Impressione o informazione vaga e indistinta. (letterario) odore. Sillabazione: sen | tó | re. Pronuncia: IPA: /sen'tore/ . Etimologia / Derivazione: deriva da sentire . Sinonimi: indizio. odore, profumo, aroma, esalazione, effluvio; puzzo, tanfo, fetore, miasma, lezzo. sensazione, presentimento, intuizione, percezione, presagio, impressione, sospetto.