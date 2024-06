Una minuscola candela

: . Lumino (in tedesco Lugmin, desueto, in dialetto ticinese Lümìn, in dialetto locale Lumín) è un comune svizzero di 1 416 abitanti del Canton Ticino, nel distretto di Bellinzona.

Italiano: Sostantivo: lumino m sing (pl.: lumini) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: lumino . terza persona plurale del congiuntivo presente di luminare. terza persona plurale dell'imperativo di luminare. Sillabazione: lu | mì | no. Pronuncia: IPA: /lu'mino/ . Etimologia / Derivazione: vedi luminare . Sinonimi: lume a olio, lumicino, cero.