Tra Paleocene e Oligocene

: Durante questa epoca, in seguito alle collisioni tra i continenti, si formarono le grandi catene montuose attuali come le Cordigliere, le Alpi e l'Himalaya. L'Eocene è suddiviso in quattro piani: Ypresiano, Luteziano, Bartoniano e Priaboniano. L'Eocene è la seconda epoca geologica del periodo Paleogene e va dai 55,8 ± 0,2 milioni di anni fa (Ma) ai 33,9 ± 0,1 Ma, preceduto dal Paleocene e seguito dall'Oligocene.

Italiano: Sostantivo: Eocene ( approfondimento) m solo sing . (geologia)epoca del periodo paleogene. Sillabazione: E | o | cè | ne. Pronuncia: IPA: /eo'tne/ . Etimologia / Derivazione: dall’inglese eocene . Parole derivate: eocenico. Iperonimi: Cenozoico, Paleogene.