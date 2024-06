Un tipo di zucchero

: L'isomero isomaltosio ha invece due molecole di glucosio legate con legame 1a–6'. Il maltosio si ottiene per scissione operata dall'amilasi maltogenica sull'amido. È presente nei semi germinanti come quelli dell'orzo, quando scindono le loro riserve di amido da utilizzare come nutrimento. Il maltosio è un composto chimico organico della famiglia dei glucidi disaccaridi, altrimenti chiamato zucchero di malto, e formato per condensazione di due molecole di glucosio attraverso un legame glicosidico 1a–4'.

Italiano: Sostantivo: maltosio ( approfondimento) m (pl.: maltosi) . (chimica organica) (biochimica) (medicina) (farmacologia) disaccaride usato come dolcificante. Sillabazione: mal | tò | sio. Pronuncia: IPA: /mal'tzjo/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Parole derivate: maltodestrina. Termini correlati: (chimica) (biologia) malto.