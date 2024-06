Un tessuto per strofinacci

: . Le battute, infatti, sono improvvisate dagli attori direttamente sulla scena, quindi possono variare di volta in volta. Con il termine canovaccio o scenario si indica un particolare testo teatrale che riassume la storia e la divide in scene di cui indica i personaggi e i fatti, ma non le battute.

Italiano: Sostantivo: canovaccio ( approfondimento) m sing (pl.: canovacci) . (tessile) pezza di cotone a trama grossa robusta e ruvida. (per estensione) strofinaccio da cucina. tela a tessuto rado usata come supporto per i ricami. (teatro) elementi di base della trama di un'opera, che ne determina in maniera generica lo svolgimento senza entrare eccessivamente nel dettaglio delle singole scene.