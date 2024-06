Tanti erano gli eroici compagni di Leonida

: Il XIV secolo (quattordicesimo secolo), detto anche Trecento o '300, è il secolo che inizia nell'anno 1301 e termina nell'anno 1400 incluso. .

Italiano: Sostantivo: Trecento ( approfondimento) m inv . (per antonomasia) (storia) (letteratura) (pittura) il XIV secolo nel Trecento il diffondersi della peste nera mandò in crisi la medicina dell'epoca perché la malattia veniva attribuita a un'eccedenza di umori e curato con salassi che peggioravano la situazione.. Sillabazione: Tre | cèn | to. Etimologia / Derivazione: composto da tre cento .