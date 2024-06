Svolge il soccorso stradale

Italiano: Nome proprio: Aci ( approfondimento) m sing . (storia) (toponimo) antico fiume della Sicilia oggi scomparso. (antroponimo) nome proprio di persona maschile. (mitologia) personaggio mitologico, personificazione dell'antico fiume siciliano. Nome proprio: Aci f sing . (geografia) prima parte del toponimo di alcune località in provincia di Catania, che si trovano nei pressi dell'antico fiume omonimo oggi scomparso; questa parte può trovarsi separata come, per esempio, in Aci Bonaccorsi, oppure unita come, per esempio, in Acireale, oppure indifferentemente separata o unita come, per esempio, in Aci Trezza o Acitrezza.