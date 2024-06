La spedizione di merce da parte d un rappresentante

: Un gruppo di continuità, detto anche UPS (acronimo della dicitura in lingua inglese uninterruptible power supply, lett. "fornitura di energia ininterruttibile"), è un'apparecchiatura elettrica utilizzata per ovviare a repentine anomalie nella fornitura di energia elettrica normalmente utilizzata (come cali di tensione e blackout), ed eventualmente anche per erogare costantemente una forma d'onda perfettamente sinusoidale alla frequenza di oscillazione prefissata, priva di variazioni accidentali.

Italiano: Sostantivo: fornitura f sing (pl.: forniture) . (economia) somministrazione di beni e servizi la informiamo che dal primo aprile, la fornitura di energia elettrica nel Servizio di Maggior Tutela (SMT) per Lei non sarà più disponibile.. atto di dare qualcosa. Sillabazione: for | ni | tù | ra. Pronuncia: IPA: /forni'tura/ . Etimologia / Derivazione: deriva da fornire che deriva dal francese fournir .