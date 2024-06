Sono simili ai frankfurter

: Il würstel (['vstl]) è un termine generico utilizzato in Italia per riferirsi agli insaccati parzialmente bolliti e affumicati tipici della Germania, dell'Austria e del Trentino-Alto Adige. Il termine non esiste nel tedesco ufficiale (Hochdeutsch), in cui, invece, sono utilizzati i termini Wurst ("insaccato", "salsiccia") e Würstchen ("salsicciotto"). Gli insaccati parzialmente bolliti sono chiamati generalmente brühwurst.

Italiano: Sostantivo: würstel ( approfondimento) f inv . (forestierismo) (gastronomia) piccolo insaccato tipico della cucina tedesca, rivestito da pellicola e ripieno di carni finemente tritate, generalmente suine, avicole o bovine. Sillabazione: wür | stel. Pronuncia: IPA: /'vurstel/ o IPA: /'vyrstel/ . Etimologia / Derivazione: diminutivo del tedesco Wurst, ovvero "salsiccia" . Sinonimi: salsicciotto.