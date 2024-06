Il sistema che fu demolito dalla teoria di Copernico

: e la successiva creazione della provincia d'Egitto. C. C. - e conclusasi con Cleopatra VII con la conquista romana nel 30 a. L'Egitto tolemaico o Regno tolemaico d'Egitto (in greco antico: teµa ßasea, Ptolemaik Basilèia) è stato un regno del periodo ellenistico fondato sul territorio dell'antico Egitto, governato dalla dinastia tolemaica iniziata con Tolomeo I - dopo la morte di Alessandro Magno nel 323 a.

Italiano: Aggettivo: tolemaico m sing . (storia) dei Tolomei, antichi sovrani d’Egitto Cleopatra fu l'ultima regina dell'Egitto tolemaico.. (astronomia) (geografia) (matematica) dell'astronomo e matematico greco Claudio Tolomeo nel sistema tolemaico vi era una netta distinzione tra mondo celeste e mondo terrestre: il primo simbolo della perfezione, il secondo dell'imperfezione.. Sillabazione: to | le | mài | co.