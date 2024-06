La Sibilla autrice di Una donna

: Sibilla Aleramo, pseudonimo di Marta Felicina Faccio detta Rina (Alessandria, 14 agosto 1876 – Roma, 13 gennaio 1960), è stata una scrittrice, poetessa e giornalista italiana. È ricordata per il suo romanzo autobiografico Una donna, in cui dipinge la condizione femminile in Italia a cavallo fra il XIX ed il XX secolo. .

Italiano: Sostantivo: genziana ( approfondimento) f sing(pl.: genziane) . (botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: gen | zià | na. Pronuncia: IPA: /den'tsjana/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino gentiana . Citazione: