Serve per sorbire bibite

: Le prime attestazioni si ritrovano già nei sigilli sumerici del terzo millennio a. C. È un tubicino che permette di sorbire le bevande senza mettere le labbra a contatto con il contenitore. Attualmente vista la necessità di eliminare la plastica si adottano alternative di diversi materiali come la carta, il bambù, l'acciaio, il rame e la pasta. , che mostrano diverse persone utilizzare lunghe canne per bere birra da grossi recipienti. La cannuccia è uno strumento usato per bere.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: cannucce f pl . plurale di cannuccia. Sillabazione: can | nùc | ce. Etimologia / Derivazione: deriva da cannuccia .