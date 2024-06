Scade in un giorno convenuto

: In Italia, secondo quanto previsto all'art. La rata è il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito. ) è stabilita dal piano di ammortamento. La cadenza con cui pagare (mensile, trimestrale ecc. 1194 del codice civile, quota in conto interessi e oneri accessori precedono il rimborso del capitale. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi. Quindi, il debito residuo si calcola sottraendo al capitale iniziale l'importo della rata, togliendo prima interessi e spese.

Italiano: Sostantivo: rata ( approfondimento) f sing (pl.: rate) . (diritto) (economia) pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito, formato da una quota di capitale e da una di interessi. (per estensione) quantitativo prefissato di merci o di altri oggetti. Sillabazione: rà | ta. Pronuncia: IPA: /'rata/ . Etimologia / Derivazione: dal latino rata (pars) (parte) stabilita, femminile di ratus ossia "stabilito" .