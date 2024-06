Si riempie di studenti

: Un'aula è una stanza in cui si svolgono attività didattiche o di apprendimento. Le aule sono create appositamente per fornire un luogo sicuro per l'apprendimento, evitando interruzioni o distrazioni di vario genere. Generalmente si trovano in edifici adibiti a tale funzione, come le scuole (sia pubbliche sia private), le università, ma anche in società ed in organizzazioni religiose ed umanitarie.

Italiano: Sostantivo: aula ( approfondimento) f sing (pl.: aule) . (scuola) sala per lezioni nelle scuole e nelle università la piccola aula è stracolma.. (politica) (diritto) sala di adunanza dei parlamenti, della magistratura giudicante, ecc.. aula magna: sala grande delle università per le adunate solenni. Sillabazione: àu | la. Pronuncia: IPA: /'aula/ . Etimologia / Derivazione: dal latino aula, dal greco a ossia "corte" .