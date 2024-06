Qualcuno la sta usando

: ). . Una matita (o lapis) è uno strumento per disegnare e per scrivere costituito solitamente da un bastoncino di legno con un'anima in grafite; esiste anche il cosiddetto portamine o matita a mine in cui si inseriscono mine di materiale colorato che si differenziano per grandezza (0,5 mm, 0,7 mm ecc.

Italiano: Sostantivo: matita ( approfondimento) f sing (pl.: matite) . (arte) (tecnologia) strumento per disegnare o scrivere, solitamente di legno con una mina di grafite. Sillabazione: ma | tì | ta. Pronuncia: IPA: /ma'tita/ . Etimologia / Derivazione: dall’antico amatita, che ha lo stesso etimo di ematite, a sua volta derivazione dal latino haematites,che deriva dal greco aµatt () ossia "(pietra) sanguigna", derivazione di aµa -µat ovvero "sangue" .