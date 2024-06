Il putto con la faretra

: In ambito greco, quindi, non vi era una precisa distinzione tra «la passione d'amore e il dio che la simboleggiava». . Eros (in greco antico: , Éros) è, nella religione greca, il dio dell'amore fisico e del desiderio, in latino conosciuto come Cupido. Nella cultura greca antica l'eros è ciò che fa muovere verso qualcosa, un principio divino che spinge verso la bellezza.

Italiano: Nome proprio: Eros ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile.. divinità dell'antica Grecia rappresentante l'amore..