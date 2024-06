Può esserlo una riflessione

: Nelle immersioni ricreative viene conteggiata come immersione profonda oltre i 18 metri (ovvero la profondità massima del brevetto di 1°livello). Lo stesso tipo di definizione viene applicato, anche se con minor frequenza, nell'ambito delle immersioni tecniche (oltre i 60 metri di profondità) e per le immersioni supportate dalla superficie (oltre i 100 metri). Una immersione profonda è una immersione subacquea praticata ad una profondità compresa tra i 25-30 e i 40 metri, per quanto riguarda l'ambito delle immersioni sportive.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: profonda f sing . femminile di profondo. Voce verbale: profonda . prima persona singolare del congiuntivo presente di profondere. seconda persona singolare del congiuntivo presente di profondere. terza persona singolare del congiuntivo presente di profondere. terza persona singolare dell'imperativo di profondere. Sillabazione: pro | fón | da. Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi profondo.