Può esserlo un cartone

: I cartoni animati vengono realizzati per il cinema, la televisione, il mercato home video e anche per il web. Più raramente viene chiamato disegno animato o cartoon (dall'inglese). Un cartone animato, spesso abbreviato in cartone, è un'opera audiovisiva d'animazione. .

Italiano: Aggettivo: animato m sing . vivo, ispirato, pieno di vita. (movimentato) vivace, popolato; pieno di vita e di affari. (linguistica) genere dei nomi in lingua slava. Voce verbale: . animato . participio passato di animare. Sillabazione: a | ni | mà | to. Pronuncia: IPA: /ani'mato/ . Etimologia / Derivazione: vedi animare dal latino animare cioè "vivificare, dar vita" . Sinonimi: vivo, vivificato, sensibile, vivace, energico, acceso, pronto, accalorato, caloroso, eccitato, infervorato, fervido, brioso, espressivo.