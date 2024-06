I prospetti delle crociere

: Il pieghevole o dépliant (/depli'~/) è un piccolo foglio stampato e piegato (a differenza del volantino che non ha piegatura), che si distribuisce a scopo pubblicitario o di propaganda. Spesso il pieghevole è confuso con la brochure, francesismo che in italiano significa opuscolo. In comune hanno il fatto che entrambi sono pubblicazioni, a scopo informativo o pubblicitario, composte di alcune pagine.

Italiano: Sostantivo: dépliant m inv . (forestierismo) foglio cartaceo stampato e piegato per scopi informativi o per pubblicizzare un prodotto, un'azienda, una manifestazione, un evento, un hotel o altro mi hanno dato questo dépliant di un nuovo ristorante del centro.. Sillabazione: dé | pli | ant. Pronuncia: IPA: /depli'an/ . Etimologia / Derivazione: dal francese dépliant . Sinonimi: stampato, volantino, volantino pubblicitario, opuscolo, fascicolo, pieghevole, pieghevole pubblicitario.