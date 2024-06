Produce la Fortwo

: La società ha sede a Böblingen, in Germania, e ha assunto il nome attuale solo nel 2002: in precedenza era nota come Micro Compact Car GmbH. La Smart GmbH, acronimo di Swatch Mercedes ART, è una casa automobilistica del gruppo Mercedes-Benz Group (titolare anche del marchio Mercedes-Benz) fondata ufficialmente nel 1996, famosa per la produzione della piccola Fortwo, automobile per uso cittadino lunga appena 2 metri e mezzo e omologata per due passeggeri.

Italiano: Aggettivo: smart inv . di una determinata eleganza. Sillabazione: lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: dall'inglese smart cioè "capace, attivo, brillante, alla moda" . Sinonimi: raffinato, elegante.