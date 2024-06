Più che doppie

: Levesque è uno degli azionisti di minoranza nonché vicepresidente esecutivo (settori talenti/eventi live/creativo) della WWE, nella quale appare inoltre come COO ed è il responsabile del team creativo della federazione. Paul Michael Levesque (Nashua, 27 luglio 1969) è un dirigente d'azienda ed ex wrestler statunitense, meglio conosciuto come Triple H. Iniziò la sua carriera nella International Wrestling Federation come Terra Ryzing, prima di entrare nella World Championship Wrestling nel 1994 dove divenne Jean-Paul Lévesque, un aristocratico snob franco-canadese.

Francese: Aggettivo: triple . (araldica) detto della croce con tre traverse. (araldica) Le guide de l'héraldique, di Claude Wensler - edito a Rennes nel 2002.