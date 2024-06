piante nodose

: l. Canne (Cannae in latino, a in greco antico e bizantino) era un'antica città dell'Apulia, che sorgeva a 54 m s. m. Celebre per la famosa battaglia di Canne, oggi nella località chiamata Canne della Battaglia (in provincia di Barletta), attualmente si possono trovare resti archeologici di grande interesse, alcuni custoditi anche nel museo presente a Canne. sopra un'altura posizionata sulla riva destra dell'Ofanto, a 9 km dal mare.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: canne f pl . plurale di canna. Sillabazione: càn | ne. Etimologia / Derivazione: vedi canna . Sinonimi: (per estensione) bastoni, verghe, bambù, bacchette, cannucce, fusti, giunchi. (senso figurato) tubi, condotti. (popolare) gole.