Si fa per far piacere

: La cortesia è la capacità di porsi nei confronti degli altri con rispetto, educazione e gentilezza. A volte si pensa che sia un valore, qualcosa che aiuta a sentirsi rispettati e considerati e a star bene con gli altri. Altre volte invece ci si concentra su regole sociali da rispettare e la si considera qualcosa di formale, una sorta di rituale, o addirittura viene guardata con sospetto, perché si pensa che abbia una componente di falsità o per lo meno un difetto di spontaneità. Il senso comune tende a considerare la cortesia ora in chiave positiva, ora in chiave negativa.

Italiano: Sostantivo: cortesia ( citazioni) f sing (pl.: cortesie) . (sociologia) atteggiamento cortese, gentilezza, buone maniere. Per cortesia, per favore, per gentilezza e bontà d'animo, specificatamente forma in uso in una supplica.. l'insieme dei valori e dei modi ideali della vita di corte e della tradizione feudale. Sillabazione: cor | te | sì | a. Pronuncia: IPA: /korte'zia/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di cortese, a sua volta derivazione di corte .